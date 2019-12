Mercato : Ni OL, ni OM, Todibo envoyé au Milan AC

Dans : Mercato.

Jeune défenseur qui ne trouve pas sa place au FC Barcelone, Jean-Clair Todibo a reçu le feu vert de sa direction pour changer d’air cet hiver.

L’ancien toulousain a intéressé plusieurs formations de Ligue 1, et notamment Lyon et Marseille, qui se sont renseignés sur cette opportunité intéressante. Mais l’OL comme l’OM ont appris que le FC Barcelone, qui envisageait tout d’abord un prêt, serait en fait bien plus tenté par un transfert définitif de celui qui avait été recruté pour 1 ME en janvier 2019 en provenance du TFC. Dans ces conditions, c’est le Milan AC qui a pris les devants, et un accord pour un transfert a même été trouvé annonce Sport Mediaset.

Le club lombard, décidément très actif cet hiver, a ainsi devancé le Bayer Leverkusen, qui faisait le forcing pour récupérer le défenseur central. Cela se ferait sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire à hauteur de 20 ME. Seul problème, le joueur n’a pas encore digéré ce changement de cap, lui qui se voyait bien terminer la saison en Catalogne, et tenter d’avoir sa chance plus régulièrement en deuxième partie de saison, alors que Samuel Umtiti continue d’être en difficulté derrière la charnière Piqué-Lenglet.