Mercato : Mourinho dévoile un énorme indice sur son avenir

Dans : Mercato, Foot Europeen, Foot Mondial.

Sans poste depuis six mois et son limogeage de Manchester United, José Mourinho a récemment été associé à Lyon, Marseille et Paris.

Mais désormais, les chances de voir le Portugais débarquer en Ligue 1 sont nulles. La Juventus Turin a également été une option pour le Special One, mais la Vieille Dame devrait, sauf retournement de situation, miser sur Maurizio Sarri. Les portes se referment donc les unes après les autres pour José Mourinho, lequel a d'ailleurs confié au média Eleven Sports qu’il s’imaginait davantage rebondir dans une sélection que dans un club.

« Je pense que j’irai plus en équipe nationale qu’en club. Vous ne pouvez jamais dire jamais, mais je vois plus une équipe nationale qu’un projet de club. Parce que c’est quelque chose qui m’a toujours manqué. C’est quelque chose que j’aimerais faire. Pas forcément le Portugal, mais n’importe quelle autre équipe nationale. C’est quelque chose que je n’avais jamais souhaité jusque-là. Mais c’est un travail que je veux essayer un jour » a confié José Mourinho. Reste à voir quelles opportunités se présenteront dans un avenir proche, alors que la CAN et la Copa América se déroulent cet été.