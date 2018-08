Mercato : Modric envisage de plaquer le Real pour la Série A

Dans : Mercato, Liga, Serie A.

Après s’être séparé de Cristiano Ronaldo, lequel a rejoint la Juventus au mercato, le Real pourrait enregistrer un nouveau départ important...

Et pour cause, Gianluca Di Marzio affirme qu’un départ de Luka Modric dans les prochaines semaines n’est pas totalement impossible. L’international croate, meilleur joueur de la Coupe du monde 2018, est la priorité n°1 de l’Inter Milan, dont le recrutement estival est impressionnant. Et le plus surprenant dans tout cela, c’est que le joueur est ouvert à un départ en Série A !

Les agents du joueur travaillent ainsi avec l’Inter Milan afin de boucler cet improbable transfert. Pour l’heure, la position du Real Madrid n’a pas filtré. Mais il est évident que Florentino Pérez et Julen Lopetegui feront le maximum pour conserver leur star croate. En cas d'échec dans ce dossier, l’état-major transalpin a un plan B de luxe : Arturo Vidal. Mais c’est bien Luka Modric qui constitue la priorité de l’Inter Milan. Depuis le début du mercato, le récent 4e du championnat italien a déjà bouclé les arrivées de Nainggolan, Lautaro Martinez ou encore Sime Vrsaljko…