Mercato : Mike Maignan va signer au Milan AC pour 15 ME

Dans : Mercato.

Avant de se concentrer sur l’Euro avec l’équipe de France, Mike Maignan a décidé de sceller son avenir.

La presse italienne annonce l’arrivée du portier du LOSC, tout récemment champion de France, cette semaine à Milan, pour s’engager avec le Milan AC. L’ancien joueur du PSG signe pour 15 ME bonus compris, et remplacera un Gigi Donnarumma sur le départ. Le portier italien ne prolongera pas, les négociations entre le club lombard et son agent Mino Raiola étant désormais terminées, Paolo Maldini refusant de s’aligner sur les demandes très élevées de Donnarumma. Une voie royale donc pour Mike Maignan, qui va poursuivre sa carrière au Milan AC, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions.