Mercato : Marcelo plante l’OL et Cristiano pour Beckham

Dans : Mercato.

Relégué au rôle de doublure à Madrid, Marcelo est courtisé par la Juventus et l'OL. Pourtant, c'est bien à Miami que le Brésilien pourrait rebondir.

Après des années de succès avec le Real, Marcelo n'a plus la même flamme dans son jeu. Véritable dynamiteur du côté gauche madrilène dans ses belles années, le Brésilien est aujourd'hui derrière Ferland Mendy dans la hiérarchie. Pire encore, très décevant lorsqu'il a été aligné dernièrement, comme face à Chelsea notamment, Marcelo voit le jeune Miguel Gutiérrez ou Nacho passer devant lui. Alors que le Real est à la recherche de liquidités pour tenter de s'offrir Kylian Mbappé, le joueur de 33 ans figure sur la liste des transferts. Depuis plusieurs saisons maintenant, Cristiano Ronaldo tente de l'attirer à la Juventus pour reformer leur incroyable duo. Mais l'incertitude autour de l'avenir du Portugais à Turin rend le dossier complexe. Du côté de l'OL, Juninho est très attentif à la situation de son compatriote et rêve de l'attirer dans le Rhône. Pourtant, c'est bien loin de l'Europe que Marcelo pourrait rebondir.

Direction la MLS pour Marcelo ?

Conscient que son temps de jeu au Real n'augmentera pas, bien au contraire au vue de l'éclosion de Miguel Gutiérrez, le natif de Rio est résigné à quitter l'Espagne. Et il serait prêt à planter Cristiano Ronaldo et l'OL pour une destination plus exotique. En effet, si l'on en croit les informations de Don Balon, Marcelo serait séduit par le projet de David Beckham à l'Inter Miami. Après 15 saisons passées à Madrid, le Brésilien estime qu'il a fait le tour de l'Europe et le développement de la MLS l'intéresse fortement. À Miami, il retrouverait son ancien coéquipier Gonzalo Higuain, ainsi que Blaise Matuidi. Un transfert de Marcelo dans la franchise de David Beckham arrangerait toutes les parties : le Real se débarrasserait d'un indésirable au salaire important. De son côté, Marcelo ne serait presque pas contraint de baisser son salaire. Enfin, l'Inter Miami compterait dans ses rangs un joueur de renom avec plusieurs Ligue des Champions à son palmarès, pour continuer de développer l'image du club.