OL : Marcelo du Real à Lyon, le gros coup de Juninho ?

Dans : OL.

En perte de vitesse au Real Madrid où il n'est plus que la doublure de Ferland Mendy, Marcelo intéresse l'OL. Juninho aurait même déjà contacté le joueur en vue d'une arrivée l'été prochain.

Depuis l'arrivée de Juninho au poste de directeur sportif, l'OL parvient à frapper de gros coups sur le marché des transfert, surtout en ce qui concerne les joueurs brésiliens. Après avoir réussi à attirer Bruno Guimarães, c'est Lucas Paquetà qui avait quitté le Milan AC pour rejoindre le Rhône malgré l'intérêt d'autres formations étrangères. Travaillant déjà sur le prochain mercato, le dirigeant lyonnais a une idée bien précise pour renforcer l'équipe en vue de la saison prochaine. Conscient que le poste de latéral gauche est l'un des points faibles du onze lyonnais, Juni espère bien piocher au Real Madrid. En effet, d'après les informations de Don Balon, l'OL est intéressé par une arrivée de Marcelo. Juninho aurait même déjà pris contact avec son compatriote pour parler d'un transfert l'été prochain.

Le joueur intéressé en cas de LDC

Totalement barré par l'explosion de Ferland Mendy, le latéral gauche a parfaitement conscience que son temps à Madrid est écoulé, et voit d'un bon oeil l'idée d'un nouveau challenge. Le Real ne demande que 10ME pour le joueur de 32 ans. Après les transferts de Benzema ou Mendy, les excellentes relations entre les deux clubs pourraient même faciliter la transaction. Néanmoins, en plus du salaire, une autre donnée risque bien de compliquer les affaires de Jean-Michel Aulas. En effet, Marcelo ne serait d'accord pour rejoindre l'OL qu'en cas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. À l'heure actuelle, Lyon compte un point de retard sur Monaco à deux journées de la fin. Les deux dernières rencontres de Ligue 1 pourraient donc avoir des conséquences terribles sur l'OL et sur son prochain mercato.