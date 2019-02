Mercato : Lyon ou Marseille ? Giroud s’accroche au banc de Chelsea

Dans : Mercato, Premier League, OM, OL.

Le mercato hivernal n’a absolument rien changé, Olivier Giroud (32 ans) reste remplaçant à Chelsea.

L’attaquant des Blues est débarrassé d’Alvaro Morata, prêté à l’Atlético Madrid, mais la recrue Gonzalo Higuain représente un obstacle encore plus difficile à surmonter. Le Français doit encore se contenter des miettes, comme le match d’Europa League remporté à Malmö (1-2) jeudi, rencontre qui lui a permis d’inscrire une Madjer. Difficile de s’en contenter, et pourtant, Giroud en redemande !

Selon les informations du Sun, l’avant-centre bientôt en fin de contrat, et donc autorisé à discuter avec d’autres formations, refuse pour le moment d’étudier d’éventuelles offres. Focalisé sur Chelsea, l’international tricolore espère que ses dirigeants lèveront l’option de son bail pour le prolonger d’une saison supplémentaire. Les Blues auraient donc les faveurs de Giroud, et ce malgré l’appel du pied à Lyon et Marseille le mois dernier. Reste à savoir si le club londonien a l’intention de le conserver.