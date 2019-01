Mercato : L'OM ou l'OL, Giroud prêt à revenir en France !

Dans : Mercato, OM, OL, Ligue 1.

Déjà très peu utilisé par Maurizio Sari depuis le début de la saison à Chelsea, Olivier Giroud a vu un concurrent de plus débarquer chez les Blues au cours des derniers jours. En effet, Gonzalo Higuain s’est engagé en faveur du club londonien, ce qui risque de condamner définitivement l’international français, plus que jamais remplaçant. Et même si Alvaro Morata pourrait signer à l’Atlético Madrid dans les prochaines heures, le buteur de l’Equipe de France semble désormais ouvrir la porte à un départ. Et pour la première fois, il ne dit pas non à un éventuel transfert à l’OL ou l’OM, qui l’ont courtisé par le passé.

« Marseille ou Lyon ? Bien sûr que ça m’intéresserait. Ce sont deux grands clubs, je n’ai jamais exclu un retour en France. A l’époque, je disais que ma priorité était de rester en Premier League, ça l’est toujours. Mais à voir… » a expliqué Olivier Giroud sur Canal Plus. Reste que désormais, l’Olympique de Marseille s’est enfin offert le grand attaquant qu’il attendait avec Mario Balotelli. Du côté de Lyon, Moussa Dembélé monte en puissance et il serait assez peu probable qu’un joueur du profil de Giroud soit recruté à court terme. L’attaquant de 32 ans, auteur d’un petit but en Premier League cette saison, a peut-être laissé passer sa chance…