Mercato : Lorenzo Insigne s'engage jusqu'en 2026 à Toronto

Dans : Mercato.

Par Claude Dautel

Comme cela était annoncé depuis quelques jours, Lorenzo Insigne s'est engagé ce samedi avec le Toronto FC. L'international italien de Naples rejoindra le club canadien de Major League Soccer le 1er juillet 2022 après avoir signé un contrat pour les 4 prochaines saisons. « C'est une journée historique pour notre club. Lorenzo est un attaquant de classe mondiale et il est au sommet de sa carrière. Il a été champion d'Europe avec l'Italie et a joué dans les plus grands stades au cours de sa carrière en club avec Naples. Lorenzo a le talent pour changer le sort des matchs. Il joue avec joie et passion, et nos fans et supporters vont adorer le voir sous le maillot de notre équipe », a confié le président du Toronto FC, Bill Manning.