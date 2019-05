Mercato : Leroy Sané, le coup à 80 ME du Bayern !

Dans : Mercato, Foot Europeen, Premier League, Bundesliga.

Grand espoir du football allemand, Leroy Sané ne parvient pas à totalement convaincre Pep Guardiola à Manchester City.

Le coach espagnol peine à lui faire confiance quand son équipe est au complet dans les grands matchs, et cela pourrait faire le bonheur du Bayern Munich. Le club bavarois cherche en effet à remplacer les deux monuments que sont Arjen Robben et Franck Ribéry, et compte bien miser gros pour cela. Le quotidien Bild annonce ainsi que les deux clubs négocient et finalisent même le transfert de l’ailier allemand de 23 ans. Pep Guardiola aurait accepté l’idée de laisser partir l’ancien de Schalke 04, recruté pour 50 ME en 2016. Pour le faire revenir en Allemagne, le Bayern Munich mettra toutefois le paquet, puisque c’est un montant de 80 ME qui est annoncé pour l’un des gros coups de l’été.