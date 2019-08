Mercato : Lemina ? Bakayoko ? Monaco a trouvé mieux

Dans : Mercato, Monaco, Serie A, Foot Europeen.

À cause de deux défaites inaugurales en Ligue 1, l’AS Monaco vit un début de saison compliqué.

Pour ne pas revivre l’enfer de la saison dernière, où elle s’était maintenue lors des dernières journées de championnat, l’ASM se montre très active en cette fin de mercato. Après avoir récemment recruté Ben Yedder (40 ME), Onyekuru (13,5 ME) et Slimani (prêt), la formation du Rocher souhaite encore faire venir plusieurs renforts. Un milieu défensif est notamment attendu d’ici à la fermeture du marché des transferts. Ces derniers jours, Leonardo Jardim s'intéressait à Mario Lemina (Southampton) et Tiémoué Bakayoko (Chelsea). Mais ces pistes n’avancent plus, donc Monaco a décidé d’aller voir ailleurs.

Selon RMC, les dirigeants russes viennent d’activer le dossier Franck Kessié. Définitivement acheté par le Milan AC pour 24 ME cet été, après deux ans en prêt en provenance de l’Atalanta, l’international ivoirien serait sur le départ chez les Rossoneri. Alors que son club lombard demande au moins 20 ME, le joueur de 22 ans est intéressé pour rejoindre le club de la Principauté. Plus fort encore, l'ASM va probablement doubler ce poste, puisqu'Adrien Silva, déjà prêté la saison dernière, va revenir sur le Rocher sous la même forme, toujours en provenance de Leicester.