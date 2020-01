Mercato : Le PSG relancé dans le dossier Camavinga

Dans : Mercato.

Aperçu à son avantage en deuxième partie de saison dernière, Eduardo Camavinga explose tout avec le Stade Rennais. De quoi éveiller l’appétit du Real Madrid, même si le PSG aura clairement sa chance.

Le jeune milieu de terrain, qui vient d’obtenir sa nationalité française et a déjà été convoqué avec les espoirs, s’était fait connaitre du grand public en début de saison avec un véritable festival face au PSG, ponctué par la victoire rennaise et une passe décisive à son compteur. Depuis, il confirme à chacune de ses apparitions, sans connaitre de baisse de régime. Ces derniers jours, la rumeur d’un intérêt prononcé du Real Madrid a forcément fait du bruit, et des sommes folles circulent déjà. Mais sur TF1, le président Olivier Letang a calmé un peu l’enflammade, tout en glissant une petite phrase laissant entendre que le PSG serait le bienvenu si jamais il décidait de débarquer dans ce dossier à l’avenir.



« Je l’ai déjà dit, je souhaiterais le garder dix ans. L’objectif, c’est de continuer à l’accompagner. Eduardo Camavinga, aujourd’hui, on veut le garder. Pour le moment, on ne pense pas à le vendre. On parle d’un garçon de 17 ans qui a des qualités incroyables au niveau humain et sportif. Si on pourrait le vendre à un club de Ligue 1 ? Oui, mais la question ne se pose pas aujourd’hui. On a été contacté par un club européen, mais ce n’est pas le Real Madrid », a fait savoir, en toute transparence, le président du Stade Rennais.