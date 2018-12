Mercato : Balotelli à 1,5 ME, un club en crise totale sur les rangs

Dans : Mercato, OGCN, Foot Europeen.

Après une demi-saison sans marquer le moindre but, mais surtout en raison de son attitude peu collective, Nice et Patrick Vieira ne croient plus du tout en Mario Balotelli.

Ses dirigeants ne s’opposeront plus à son départ, même sans véritable indemnité, puisqu’ils le céderait contre 1,5 ME si jamais l’attaquant italien trouvait un nouveau point de chute. Ce pourrait être le cas dans le courant du mois de janvier, puisque le journal turc Fotomac annonce que Fenerbahçe, en grande difficulté dans le championnat de Turquie est prêt à tenter le coup.

Le club d’Istanbul, habitué à lutter pour le titre, se retrouve 17e du championnat et même relégable à la mi-saison. De quoi provoquer quelques paris fous de la part des dirigeants, qui ont les moyens, mais n’ont visiblement pas fait les bons choix ces derniers temps sur le marché des transferts. Pas sûr que la venue de Super Mario règle tous les problèmes au sein d’un effectif talentueux sur le papier, mais très peu efficace sur le terrain.