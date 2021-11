Mercato : Le prix de Lacazette dévoilé, c'est cadeau

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec Arsenal en fin de saison, Alexandre Lacazette pourrait être bradé par les Gunners au mercato hivernal.

Le buteur formé à l’Olympique Lyonnais a fait savoir à sa direction qu’il ne comptait pas prolonger. En ce sens, l’objectif d’Arsenal est maintenant de vendre Alexandre Lacazette en catastrophe au mois de janvier. Les clubs intéressés par le profil de l’international français sont nombreux, mais y a-t-il des écuries prêtes à dépenser du cash sur un joueur libre six mois plus tard ? La question se pose. Mais la faible indemnité de transfert réclamée par Arsenal pour Alexandre Lacazette pourrait permettre au club londonien de boucler une vente sur le gong au mois de janvier. Et pour cause, le site Fichajes.net affirme que la direction d’Arsenal n’exige que 10 millions d’euros pour le transfert d’Alexandre Lacazette au mercato d’hiver.

Arsenal ne réclame que 10 millions d'euros pour Lacazette

Une faible indemnité de transfert qui pourrait inciter certains clubs à passer à l’offensive dès le mois de janvier afin de griller la concurrence. Le média croit savoir que trois clubs espagnols sont très intéressés par le profil de Lacazette. Tout fraichement nommé à la tête du FC Barcelone, Xavi apprécie le style de jeu de l’ancien Lyonnais. L’Atlético de Madrid et le FC Séville sont également sur les rangs, au même titre que plusieurs clubs de Premier League à l’image de Newcastle, tout fraichement racheté par l’Arabie Saoudite et qui dispose d’une force de frappe financière illimitée. Reste maintenant à voir si Alexandre Lacazette souhaite poursuivre sa carrière en Angleterre ou en Espagne. Une surprise n’est pas non plus à exclure et la piste d’un retour à l’OL a été évoquée il y a quelques jours par la presse turque. Un scénario encore improbable pour le moment qui fait logiquement rêver les supporters de Lyon…