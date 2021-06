Mercato : Le prix de Boga met l’OL et l’OM KO

Dans : Mercato.

Tous les deux intéressés par l’ailier Jérémie Boga, Lyon et Marseille devront peut-être passer à autre chose. En cause, le prix réclamé par Sassuolo, particulièrement gourmand alors que l’international ivoirien va entamer la dernière année de son contrat.

Seulement auteur de quatre buts et deux passes décisives cette saison en Serie A, Jérémie Boga possède quand même une belle cote sur le marché des transferts. Plusieurs équipes en Europe s’intéressent au milieu offensif de Sassuolo dont les qualités de percussion ne passent pas inaperçues. C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles l’Atalanta Bergame a pris des renseignements sur sa situation. Mais si l’on en croit TMW, la réponse obtenue a sûrement refroidi la Dea. En effet, Sassuolo refuserait de négocier en dessous de 40 millions d’euros pour le transfert de Jérémie Boga.

L’Atalanta recalée

Un montant très élevé lorsque l’on sait que le natif de Marseille n’a plus qu’une seule année de contrat. Ce qui explique pourquoi l’Atalanta Bergame ne souhaite pas dépasser les 25 millions d’euros, une offre déjà intéressante. D’ailleurs, il n’est pas certain que les prétendants français de Jérémie Boga montent aussi haut. Rappelons que Lyon et Marseille sont annoncés sur le coup depuis plusieurs semaines. On parle d’une proposition imminente du côté rhodanien où le nouvel entraîneur Peter Bosz aurait validé cette piste.

Quant à l’OM, l’attachement du joueur à sa ville natale peut faire la différence. Du moins si Sassuolo finit par se montrer réaliste sur la valeur de l’ancien joueur du Stade Rennais, lequel avait obtenu un bon de sortie de la part de ses supérieurs. « Depuis janvier, on était en négociations pour que je prolonge mais on ne s'est pas mis d'accord. Donc on a décidé avec les dirigeants que je serais transféré cet été », confiait Jérémie Boga dans L’Equipe le mois dernier, sans s’attendre au montant réclamé pour son transfert.