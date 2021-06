OL-OM : Jérémie Boga dit oui à tout le monde

Dans : Mercato, OL, OM.

Désireux de quitter Sassuolo cet été, Jérémie Boga a prévenu le club italien de ses intentions. L'OL et l'OM sont à l'affût.

Jérémie Boga n’a pas prolongé son contrat et espère désormais une belle vente pour connaitre un nouveau point de chute. Pour celui qui était arrivé à Chelsea à seulement 12 ans, l’idée est bien sûr, à 24 ans, de retrouver un club capable de lutter pour les premières places dans son championnat, et pourquoi pas de briller en Europe. La saison prochaine, l’OM et l’OL seront tous les deux en Europa League, et les deux « Olympiques » sont aussi à la lutte pour s’offrir le milieu offensif franco-ivoirien. Chacun a des arguments, tant sportifs que sentimentaux.

D’un côté, Boga est né à Marseille et a débuté à l’ASPTT Marseille, le club de son quartier. De l’autre, Le Progrès affirme que signer à l’OL est loin de laisser le joueur passé par Rennes, Birmingham et Grenade indifférent. En effet, le quotidien régional affirme que Lyon est un club qui compte pour lui, qui a été marqué par la domination des Lyonnais de Juninho au début des années 2000. Surtout que le Brésilien, devenu depuis directeur sportif de l’OL, a aussi un faible pour Boga. Il estime pouvoir faire du joueur de Sassuolo un vrai plus pour le couloir, que ce soit par sa vitesse ou ses dribbles souvent déroutants. De quoi provoquer de belles offres.

L’OM semble déterminé à avancer très vite dans les différents dossiers, mais le club italien n’a pour le moment reçu aucune proposition. Il se murmure que, face à la belle saison de Boga en Série A, le résident du Mapei Stadium en demanderait quasiment 20 ME. Pablo Longoria a une autre idée, lui qui ambitionne d’inclure un joueur dans la transaction pour réduire la facture, alors que Guendouzi et Gerson sont proches de signer, et que cela pourrait impliquer près de 40 ME de dépense…