Mercato : Le plan diabolique de la Juve pour s'offrir Pogba !

Dans : Mercato, Serie A, Premier League.

Hazard, Neymar, Mbappé, Ndombele… Le mercato n’est pas encore officiellement ouvert, mais de nombreux feuilletons ont déjà commencé sur la planète football. Et en ce début de semaine, un nouveau dossier brûlant fait parler, celui de Paul Pogba. Car selon les informations du très sérieux Gianluica Di Marzio, la Juventus Turin a lancé les grandes manœuvres pour faire revenir à la maison l’international français de Manchester United.

Dybala dans la transaction ?

Les Bianconeri, qui souhaitent renforcer leur milieu de terrain, ont d’ores et déjà contacté Mino Raiola et les dirigeants de Manchester United pour faire avancer le dossier le plus rapidement possible. Reste maintenant à voir quel sera le montant réclamé par les Red Devils pour céder Pogba, recruté pour 105 ME en 2016. A en croire Sky Italia, Paulo Dybala pourrait être inclus dans la transaction afin de faire baisser le prix de l’international français, estimé à près de 180 ME par MU selon la presse britannique. Joueur au profil très apprécié en Angleterre, l'Argentin pourrait permettre à Manchester d'envisager un départ de Pogba plus facilement...