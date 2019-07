Mercato : Le marché des transferts explose, ce patron est effrayé

Dans : Mercato, Foot Europeen, Bundesliga.

Ces dernières années, une nette inflation des prix a été observée sur le marché des transferts. Cela concerne les indemnités de transfert bien-sûr, mais également les salaires des footballeurs. Et si certains clubs très riches dont le Bayern Munich en profitent, cela ne rassure pas le président du club bavarois, Karl-Heinz Rummenigge. Dans les colonnes du Bild, le patron du champion d’Allemagne en titre a regretté la tournure que les évènements sont en train de prendre dans le football en ce qui concerne le mercato.

« Le marché a complètement changé. Ce qui m’inquiète, ce ne sont pas seulement les frais liés aux transferts. Le transfert de 100 ou 120 millions d’euros n’a presque plus rien de spectaculaire. Je suis beaucoup plus préoccupé par l’évolution des salaires, surtout en provenance d’Espagne, d’Angleterre et d’Italie. Le développement est net ! Vous devez faire attention à ce que la structure salariale ne soit pas déséquilibrée. Les ordres de grandeur sont déjà énormes » a expliqué le président du Bayern, qui s’est pour l’instant offert deux Français au mercato, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard.