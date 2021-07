Mercato : Le départ de Zidane, le Real n'a pas fini de pleurer

Dans : Mercato.

Il y a quelque jours, le Real Madrid a officialisé le transfert de Raphaël Varane à Manchester United pour 50 ME.

La saison prochaine, les supporters du Real Madrid vont avoir du mal à reconnaître leur équipe sans la défense historique des dix dernières années. Et pour cause, après le départ de Sergio Ramos au PSG, c’est Raphaël Varane qui a tourné la page du Real Madrid en signant à Manchester United dans un transfert à 50 ME. Dix ans après son arrivée dans la capitale espagnole en provenance du Racing Club de Lens, le champion du monde a fait le choix de la Premier League pour la suite de sa carrière. Un départ qui était devenu inévitable selon ESPN, qui informe que Raphaël Varane aurait pu quitter le Real Madrid bien plus tôt si Zinedine Zidane ne l’avait pas convaincu de rester.

Ces deux dernières années, Varane avait la possibilité de s’en aller mais à chaque fois, Zidane a persuadé le défenseur tricolore de poursuivre l’aventure. Avec le départ de « ZZ » à l’issue de la saison 2020-2021, le transfert de Raphaël Varane était en revanche devenu inévitable. Pour succéder à Varane au Real Madrid, il a beaucoup été question de Jules Koundé. Mais selon le média, le départ de Zinedine Zidane a également refroidi le dossier du défenseur du FC Séville, qui était purement et simplement la piste prioritaire de l’entraîneur français. A l’instar de Raphaël Varane, Jules Koundé pourrait également découvrir la Premier League cet été puisque c’est maintenant de Chelsea dont il est le plus proche. Thomas Tuchel souhaite absolument le recruter pour l’intégrer à sa défense centrale à trois. En contrepartie, Kurt Zouma pourrait signer au FC Séville afin de faire baisser la facture finale des Blues, qui sera très élevée au vu de la cote de Jules Koundé sur le marché des transferts.