Ang : Varane à MU, Ramos a la larme à l’œil

Sergio Ramos a adressé sur ses réseaux sociaux un message à son ancien coéquipier, Raphaël Varane, en route pour Manchester United.

Sergio Ramos en fin de contrat, Raphaël Varane à un an du terme de son bail. L’hypothèse d’un départ des deux défenseurs centraux prenait de l’ampleur au fur et à mesure de la saison. Mais le Real Madrid et Florentino Pérez ne devaient pas forcément s’attendre à perdre sa charnière centrale des six dernières années. D’autant que seul David Alaba, capable d’évoluer dans l’axe, a été recruté dans ce secteur. L’Espagnol et le Français ont gagné quatre Ligues des champions ensemble, en 2014 puis trois de suite en 2016, 2017 et 2018. Le Français avait même profité de la blessure de Pepe lors de la première, avec Carlo Ancelotti, pour être titularisé aux côtés de Sergio Ramos. Les deux joueurs ont aussi remporté des Coupes du monde des clubs, des Supercoupes, des championnats. Au fil des saisons, ils ont forcément développé une vraie complicité. Sergio Ramos a eu une petite pensée pour Raphaël Varane, dont le transfert à Manchester United pour environ 45 ME, a été officialisé ce mardi.

« Cher Rapha, je peux seulement te remercier pour ces années d’amitié, de camaraderie, et de triomphes. Je te souhaite bonne chance dans cette nouvelle étape qui je suis sûr sera passionnante. Si nous nous affrontons, toujours avec l’équipe de ton pays non ? Prend soin de toi », a posté la légende du Real Madrid sur Instagram. Ce dernier, blessé au mollet gauche, n’a toujours pas pu faire ses grands débuts avec le PSG. Raphaël Varane va lui se rendre à Manchester dans les prochains jours pour signer son contrat. Au grand dam de Sergio Ramos, les deux amis pourraient bien s’affronter en Ligue des champions en cas de retrouvailles entre le PSG et Manchester United.