Mercato : Le contenu du Pogmentary révélé, Pogba ne lâche rien

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Prime Video va proposer à ses abonnés le « Pogmentary », la docu-série en cinq épisodes sur Paul Pogba.

Pour pimenter le teasing de ce documentaire, le champion du monde 2018 était pressenti pour dévoiler l’identité de son futur club à cette occasion. Mais selon les informations de L’Equipe, dont les journalistes ont pu visionner le documentaire en exclusivité, il n’en est rien. En effet, Paul Pogba fait durer le suspense et ne dévoile pas son futur club à cette occasion. Tout proche de rejoindre la Juventus Turin selon la presse italienne, et cela en dépit d’un intérêt du Paris Saint-Germain, Paul Pogba va donc continuer d’alimenter la chronique mercato dans les jours à venir. Les dernières informations à son sujet indiquaient que l’officialisation de la signature de Paul Pogba à la Juventus Turin était prévue pour début juillet, soit après l’échéance de son contrat avec Manchester United, qui expire le 30 juin.

La Juventus à fond sur Pogba

Dans la web-série, Paul Pogba ne dévoile pas son futur club mais lâche tout de même quelques indices, notamment sur sa motivation de quitter son club actuel de Manchester United. « Aujourd'hui, je suis à un tournant de ma carrière. J'ai de grandes décisions à prendre qui vont déterminer mon avenir, et je n'ai pas le droit à l'erreur. Quand une fille te plaît, tu fais tout pour la séduire et tu n'attends pas qu'elle s'en aille pour lui courir après. Un joueur, il doit se sentir important dans l'équipe, dans son club. Si tu n'as pas ça, c'est mort » indique Paul Pogba, dont les propos ont été retranscris par le quotidien national. Même si le futur club de l’international tricolore, la Juventus Turin, fait peu de doutes, ce documentaire ne met pas officiellement fin au suspense. De quoi laisser la porte ouverte à un retournement de situation pour le Paris Saint-Germain, notamment en cas de nomination d’un certain Zinedine Zidane, lequel est un grand fan de Paul Pogba.