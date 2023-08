Mercato ‍: Le Brésil chante La Marseillaise, Payet a signé ‍!

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Dimitri Payet s'est engagé pour le Vasco de Gama, afin de finir sa carrière au Brésil.

Dimitri Payet, qui ne souhaitait pas jouer en Ligue 1 lui qui a déjà parcours l’hexagone à travers plusieurs clubs, a trouvé son point de chute. Présent dans les tribunes du Vélodrome pour faire ses adieux au public marseillais, le meneur de jeu s’est engagé dans la foulée pour Vasco de Gama. Un accord a été trouvé et le contrat a été signé, même si le club historique de Rio de Janeiro n’a pas encore officialisée la nouvelle. L’international français s’est engagé pour deux saisons avec Vasco et découvrira donc le championnat brésilien avec un enthousiasme fou. Attention toutefois, car le club carioca est avant-dernier du championnat et vit une saison compliquée. Vasco a déjà fait monter la sauce sur les réseaux sociaux, en dévoilant des images d’un numéro 10 avec La Marseillaise en fond sonore, avant une annoncée prévue dans l’après-midi de ce dimanche en France.