Mercato ‍: Le Bayern fait comme le PSG, il achète français

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Le Bayern Munich a été corrigé 5-1 à Francfort ce samedi, mettant en lumière ses fragilités défensives. Privés de De Ligt, les Bavarois ont besoin d'un nouveau défenseur central au plus vite. Deux Français du Barça sont ciblés particulièrement.

Si le Bayern impressionne offensivement surtout avec l'apport d'Harry Kane, ce n'est pas la même chanson défensivement. Les Bavarois ne sont pas sereins depuis le début de saison et ce fut même un désastre samedi sur la pelouse de l'Eintracht Francfort. Le Bayern a été humilié 5-1 par le 7e de Bundesliga, affichant une réelle fragilité derrière. Le Rekordmeister devra montrer un autre visage s'il veut conserver son titre de champion d'Allemagne et exister en Ligue des champions. Les problèmes défensives se sont accrus depuis la blessure de Matthijs de Ligt en novembre. Indisponible pour un mois et demi au moins, le Néerlandais a fait apparaître un manque chez les Bavarois. Le mercato hivernal doit vraiment le combler.

Araujo, Lenglet ou Koundé pour le Bayern

Selon Sky Sport Deutschland et le quotidien catalan Sport, le Bayern regarde du côté du Barça pour un éventuel recrutement. Sa cible prioritaire se nomme Ronald Araujo mais l'Uruguayen ne souhaite pas quitter la Catalogne pour la Bavière. Il veut prolonger à Barcelone malgré l'insistance de Thomas Tuchel qui n'a pas hésité à lui téléphoner personnellement. Désormais, le club allemand se penche aussi sur les deux Français appartenant au Barça : Clément Lenglet et Jules Koundé.

IT'S FIVE FOR FRANKFURT. THEY ARE DESTROYING BAYERN 😳 pic.twitter.com/U9mTQ5cc9o — ESPN FC (@ESPNFC) December 9, 2023

Lenglet est actuellement prêté à Aston Villa où Unai Emery ne le fait quasiment pas jouer. Il n'est pas apparu en Premier League, devant se contenter de la Ligue Europa Conférence pour le moment. Alors que Lenglet est sous contrat jusqu'en juin 2026, le Barça serait ouvert à un transfert pour 10 millions d'euros alors que son défenseur français en est à son deuxième prêt en deux ans après Tottenham. Jules Koundé est lui bien plus utilisé au FC Barcelone. L'international français n'est cependant pas invendable pour des Blaugranas en quête de liquidités. Le Bayern devra toutefois se montrer plus généreux qu'avec Lenglet. Mais, cela en vaut la peine car le Bayern est rarement déçu avec ses défenseurs français : Upamecano actuellement, Lucas Hernandez et Pavard avant lui.