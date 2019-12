Mercato : Le Barça n’est pas fan de N'Golo Kanté

Dans : Mercato.

Considéré comme l’un des tout meilleurs milieux au monde, N’Golo Kanté ne fait pourtant pas l’unanimité. Notamment du côté de Barcelone où son arrivée n’est pas souhaitée.

N’Golo Kanté a beau vivre un début de saison compliqué, avec pas mal de pépins physiques, le manager de Chelsea Frank Lampard le voit toujours comme un élément indispensable de son équipe. Son volume à la récupération et dans ses projections vers l’avant reste un atout important aux yeux du technicien, ravi d’écouter le Français jurer fidélité aux Blues lors de ses sorties médiatiques. Ce n’est pas un hasard si l’ancien joueur du Stade Malherbe Caen a prolongé son contrat jusqu’en 2023 l’année dernière. Pourtant, cela n’empêche pas certains médias de citer son nom dans d’étonnantes rumeurs de transfert.

On parle effectivement d’un possible départ au Real Madrid, qui aurait bien besoin d’un milieu défensif supplémentaire pour épauler Casemiro, la seule sentinelle de haut niveau à la disposition du coach Zinédine Zidane. A la limite, ce bruit de couloir semble un peu plus crédible que l’information selon laquelle le FC Barcelone voudrait finaliser son arrivée. D’ailleurs, Mundo Deportivo dément catégoriquement cet intérêt annoncé du club catalan qui n’envisage pas une seule seconde la signature du champion du monde. Il n’y a sans doute rien à voir avec le niveau du joueur. Mais ce n’est un secret pour personne, Kanté n’a pas vraiment le profil que privilégie le Barça.