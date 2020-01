Mercato : Le Barça n'a pas intérêt à faire cette bourde avec Todibo

Dans : Mercato.

Sans le vouloir ou presque, Jean-Clair Todibo est en train d’agiter le mercato hivernal. Désireux de quitter le FC Barcelone, le défenseur central français est effectivement pisté aux quatre coins de l’Europe.

Il y a un an, Jean-Clair Todibo quittait Toulouse, son club formateur, pour rejoindre le Barça. Recruté pour un million d’euros, à six mois de la fin de son contrat au TFC, le joueur de 20 ans n’a jamais réussi à s’imposer. Quatrième dans la hiérarchie des défenseurs centraux du FCB, derrière Piqué, Lenglet et Umtiti, le droitier ne fait pas l'unanimité dans l’esprit d’Ernesto Valverde. Par conséquent, et dans l'objectif de trouver du temps de jeu, le Français va faire ses valises pendant ce mois de janvier. Mais pour aller où ? S’il est proche de l'AC Milan, dans le cadre d’un prêt, Todibo est aussi dans le viseur de Schalke 04. Dans tous les cas, le club qui va récupérer le Blaugrana cet hiver fera une très bonne affaire. C’est l’avis tranché de Lothar Matthäus.

Des louanges inattendues

« Todibo est le meilleur défenseur central que j'ai vu depuis longtemps. Il serait un vrai renfort pour Schalke, mais aussi pour la Bundesliga. À 20 ans, il fait preuve d'un calme incroyable et il trouve toujours des solutions intéressantes… », a avoué la légende allemande dans les colonnes du journal Bild. Le Ballon d'Or 1990 et recordman de sélections avec la Mannschaft doit bien connaître son sujet, puisque Todibo n’a joué que 167 minutes cette saison, et notamment lors de la victoire de Barcelone contre l’Inter Milan en Ligue des Champions en décembre dernier (2-1). En tout cas, ces louanges devraient conforter les dirigeants du Barça dans leur décision de ne pas mettre d'option d'achat en cas de départ en prêt de leur défenseur central.