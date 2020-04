Mercato : La Premier League dans le dur, l’aveu qui fait pleurer la L1

Dans : Mercato.

Toute l’Europe du football est en difficulté avec l’arrêt total des matchs depuis plus d’un mois. Même les ultra-riches clubs anglais.

En France, les clubs doivent aussi gérer la décision des diffuseurs de ne plus verser les contrats des droits TV, ce qui a mis immédiatement les dirigeants dans le rouge. Pour se refaire la cerise, il faut espérer la reprise des matchs rapidement, avec les droits TV qui vont avec. Il y a aussi le marché des transferts, et la vente des « pépites » de Ligue 1, qui permettent souvent aux clubs français d’équilibrer leur budget. Pour cela, le championnat anglais est toujours à l’affût. Et c’est encore le cas avec les rumeurs qui peuvent toucher Morgan Sanson, Gabriel, Eduardo Camavinga, Moussa Dembélé et bien d’autres annoncés vers la Premier League. Mais les clubs tricolores pourraient bien pleurer cet été, selon l’aveu de Damien Comolli. Ancien directeur sportif de Tottenham et de Liverpool notamment, le dirigeant français est persuadé que le mercato anglais sera révolutionné cet été.



« Le marché des transferts va être très différent cet été. Il y aura très peu d’argent cash disponible. Un agent bien placé m’a informé que seuls trois clubs avaient réellement les moyens de dépenser. Je ne sais pas si ça sera la réalité, mais quand les agents affirment cela, c’est en général une bonne info. On risque de voir très peu d’activités. Il y aura peut-être des prêts, des échanges, mais surtout une grosse baisse de transferts comprenant des grosses sommes d’argent. La première chose qui va bouger, ce sera les rémunérations des nouveaux joueurs, et ensuite, le prix des transferts », a annoncé sur Sky Sports celui qui était encore récemment directeur sportif de Fenerbahçe, avant de lâcher l’affaire en début d’année 2020.