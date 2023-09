Mercato ‍: La L1 s’arrache une pépite brésilienne

Dans : Mercato.

Par Alexis Rose

Toujours intéressés par les nouveaux talents brésiliens, tant les joueurs auriverdes ont marqué l’histoire de la Ligue 1 par le passé, certains clubs français ont coché le nom de Rodrigo Nestor.

Le marché des transferts est fermé depuis un peu plus de deux semaines, mais certains clubs de Ligue 1 pensent déjà au prochain mercato d’hiver, qui ouvrira ses portes en début d’année 2024. Il faut dire que plusieurs formations du championnat de France en manque de résultats sur ce début de saison voient déjà des manques dans leur effectif, et notamment au milieu de terrain. C’est donc pour préparer un avenir plus ou moins lointain que Rodrigo Nestor est pisté par des cellules de recrutement tricolores. En effet, selon les informations d’Ekrem Konur, « 3 clubs de Ligue 1 et de Liga suivent de près la situation du joueur brésilien de 23 ans de Sao Paulo, Rodrigo Nestor ». Une information à prendre au sérieux vu que ce journaliste, suivi par plus de 200 000 personnes sur Twitter, est un fin connaisseur du mercato. Reste maintenant à savoir qui sont ces fameux clubs qui suivent la pépite de Sao Paulo.

La L1 suit Rodrigo Nestor

🚨3 clubs from Ligue 1 and La Liga are monitoring the situation of Sao Paulo's 23-year-old Brazilian player Rodrigo Nestor.

🇧🇷🔴⚫⚪ #VamosSãoPaulo pic.twitter.com/bigfQg9cTX — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 17, 2023

Âgé de 23 ans, le milieu polyvalent, capable d’évoluer en 6, en 8 ou en 10, réalise une belle saison dans le championnat brésilien. Auteur d’un but et de six passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues, le Brésilien est évalué à 7 millions d’euros sur le mercato. Mais si la liste des clubs intéressés par le talent de Rodrigo Nestor continue de s'agrandir, le prix pourrait bien grimper et les clubs français concernés pourraient avoir du mal à suivre la concurrence étrangère. En attendant, les formations de L1 prouvent qu’elles sont bel et bien présentes sur le marché sud-américain, ce qui prouve que le championnat de France a envie de proposer un peu plus de spectacle à ses suiveurs.