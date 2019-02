Mercato : La facture grimpe à 115 ME, le Bayern adore les Français

Dans : Mercato, Bundesliga, Liga.

Après la signature de Corentin Tolisso en 2017 pour 41,5 M€, soit le plus gros transfert de son histoire, le Bayern Munich va encore casser sa tirelire pour des Français.

Cette fois, le club bavarois va s’occuper de son arrière-garde puisque le polyvalent Benjamin Pavard (22 ans) sera recruté l’été prochain. Pour rappel, le champion d’Allemagne paiera le montant de sa clause libératoire fixée à 35 M€. Et ce n’est rien comparé au prochain dossier. Car selon les informations de Bild, le Bayern a définitivement bouclé le dossier Lucas Hernandez (23 ans).

Le latéral gauche ou défenseur central de l’Atlético Madrid avait déjà été convoité cet hiver, sans succès. Mais quelques semaines plus tard, le quotidien allemand nous apprend que l’opération est finalisée et que l’international tricolore a donné son accord. Rien de surprenant compte tenu des récentes déclarations d’Uli Hoeness sur Hernandez et sa clause à 80 M€.

Hoeness avait prévenu

« C’est un champion du monde et, si nous estimons que cela vaut le coup de payer la clause libératoire, nous le ferons, a annoncé le président du Bayern à Sport1 cette semaine. Or, nous sommes prêts à nous aligner pour obtenir ce transfert. Si cette piste est actuellement tiède, elle peut vite redevenir chaude. » Un nouveau Français devrait donc débarquer en Bavière, en attendant la fin du feuilleton Florian Thauvin.