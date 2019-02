OM : Thauvin successeur de Robben, le Bayern est très chaud !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Actuellement cinquième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille n’a pas totalement fait une croix sur le podium, Lyon étant à cinq points.

Une troisième place qui fait rêver dans la cité phocéenne, d’autant qu’elle pourrait permettre de convaincre certains joueurs de rester une saison supplémentaire. On pense à Mario Balotelli bien sûr, mais également à Florian Thauvin, lequel a d’ores et déjà avoué publiquement qu’il quitterait sans doute Marseille si l’équipe de Rudi Garcia ne disputait pas la Ligue des Champions la saison prochaine. Cela tombe bien pour lui, les équipes intéressées par son profil sont nombreuses.

L’été dernier, les intérêts de l’Atlético, Tottenham et du Bayern Munich avaient filtré. En ce qui concerne le champion d’Allemagne en titre, il semblerait que cela soit plus que jamais d’actualité. Effectivement, France Football annonce dans ses colonnes ce mardi que l’attaquant de l’Olympique de Marseille a le profil idéal pour succéder à Arjen Robben aux yeux des dirigeants bavarois. Une approche auprès de Jacques-Henri Eyraud et d’Andoni Zubizarreta pourrait être ainsi faite dans les prochaines semaines afin de négocier le transfert de « Flotov ». Reste à savoir si Marseille se résoudra aussi rapidement à vendre son meilleur joueur. Sans les recettes de la Ligue des Champions, les dirigeants pourraient bien ne pas avoir le choix…