Mercato : L'OM avance ses pions pour Bamba, mais...

Dans : Mercato, OM, ASSE, Ligue 1.

Depuis le début du mercato, il y a du mouvement à l’AS Saint-Etienne. En effet, le club du Forez a déjà conclu les arrivées de Yann M’Vila et de Paul-Georges Ntep, en plus du retour de prêt de Robert Beric. Au-delà de ces renforts, Jean-Louis Gasset pourrait également voir certains de ses joueurs quitter le navire. C’est notamment le cas de Jonathan Bamba, décisif face à Toulouse en Ligue 1 ce week-end. Selon les informations de But Football Club, l’ancien ailier d’Angers a toujours de grandes chances de partir et trois clubs européens se sont d’ores et déjà positionnés.

Une concurrence Séville-OM dès cet hiver ?

À l'affût d’une bonne affaire au poste d’attaquant gauche, l’Olympique de Marseille est intéressé. Alerté par le potentiel du joueur et par sa situation contractuelle relativement intéressante, Andoni Zubizarreta aurait avancé ses pions dans ce dossier. Néanmoins, le directeur sportif espagnol devra composer avec la concurrence du FC Séville, dont l’intérêt était déjà connu, mais également de Newcastle. Au rayon des départs, l’ASSE devrait également voir Florentin Pogba et Alexander Soderlund s’en aller durant le mercato. Léo Lacroix est également poussé vers le départ, mais Jean-Louis Gasset ne souhaite pas libérer le Suisse tant qu’un défenseur central supplémentaire n’est pas arrivé…