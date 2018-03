Mercato : L'OL avait piégé l'OM pour surpayer Patrice Evra

Dans : Mercato, OL, OM.

Même si Patrice Evra a quitté l'Olympique de Marseille moins de six mois après avoir rejoint le club phocéen, la signature du défenseur français à l'OM en janvier 2017 avait fait du bruit, puisqu'il s'était dit que l'Olympique Lyonnais avait tenté jusqu'au bout de piquer Patrice Evra à son rival français. Cependant, un peu plus d'un an après, un agent de joueur a reconnu dans France-Football que l'intérêt supposé de Jean-Michel Aulas pour Patrice Evra était fictif et qu'il s'agissait surtout de faire payer au maximum l'Olympique de Marseille sur ce seul dossier.

Un objectif atteint. « Lyon et Aulas ont fait semblant d’être intéressés par l’international français jusqu’au bout mais seulement pour faire grimper l’OM aux rideaux. Eyraud et Zubizarreta voulaient frapper fort pour leur premier marché. Évra en a bien profité. McCourt s’est aligné sur le salaire du joueur à la Juventus en lui proposant même une saison de plus, à trente-cinq ans. On a vu la suite... Mais ç’a toujours été de bonne guerre entre les deux Olympiques », explique, dans l’hebdomadaire footballistique, un représentant de footballeurs. Il est vrai que ces dernières années, l'OM et l'OL ont souvent été en duel sur plusieurs dossiers, reste désormais à savoir si cela était bidon pour l'ensemble des joueurs évoqués.