Mercato : L'OL a bien tenté Giroud, mais ce problème XXL flingue tout

Dans : Mercato.

Remplaçant du remplaçant à Chelsea, Olivier Giroud a de grandes chances de faire ses valises durant le prochain mercato hivernal. Avec quelle destination ? Son point de chute semble en tout cas se préciser.

Le champion du monde vit une saison galère à Londres. Avec seulement sept matchs toutes compétitions confondues pour un but, l’avant-centre n’a plus joué depuis le 30 novembre et sa titularisation décevante contre West Ham. Par conséquent, et alors que l’Euro 2020 approche à grands pas, le joueur de 33 ans s’est fait une raison en vue du mercato d'hiver. Troisième dans la hiérarchie offensive de Frank Lampard, derrière Tammy Abraham et Michy Batshuayi, Giroud va devoir partir pour trouver du temps de jeu. Et selon L’Equipe, c’est l’Inter qui tient la corde, avec un projet financier et sportif intéressant, sachant que le club de Milan n’a pour l’instant que Romelu Lukaku et Lautaro Martinez pour les deux postes en pointe.

« Si la perspective de l'Euro ne s'écrivait pas avec autant de pointillés, l'attaquant international français aurait bien pris le pari de rester jusqu'au bout de son contrat, en juin. Mais les mises en garde de Didier Deschamps résonnent d'un autre écho, désormais, et Giroud sait qu’il doit jouer en club. Ce que Chelsea ne lui propose plus, l'Inter Milan semble davantage en mesure de le lui offrir. En tout cas, avec l'Inter, même si rien n'est encore ficelé, les positions se rapprochent sérieusement. En France, d'autres clubs se sont penchés sur son cas, à l'image de Lyon, mais le niveau de rémunération du champion du monde (aux alentours de 500 000 euros brut mensuels) rend son retour en Ligue 1 inenvisageable », détaille le journal national, qui avoue que les autres pistes, menant à l’Atlético ou à Crystal Palace, ne sont pas d’actualité. Ce qui signifie donc que Giroud va probablement découvrir un nouveau championnat en 2020 avec la Serie A. Il en va ainsi si Giroud veut égaler le nombre de buts de Michel Platini en équipe de France.