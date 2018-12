Mercato : L’Atlético revit l’épisode Griezmann à cause du Bayern

Dans : Mercato, Liga, Bundesliga.

Effrayé à l’idée de perdre Antoine Griezmann cet été, l’Atlético Madrid était parvenu à conserver et à prolonger son attaquant. Mais une situation similaire se profile avec un autre Français de son effectif.

Cette fois, Lucas Hernandez (22 ans) est annoncé au Bayern Munich, qui serait prêt à payer les 80 M€ de sa clause libératoire. De quoi faire paniquer le club madrilène jusqu’à son récent entretien avec la direction bavaroise. Selon les informations du média As, le champion d’Allemagne a assuré à l’Atlético qu’un transfert n’était pas d’actualité cet hiver. Le latéral gauche intéresse bien le Bayern, mais ce dernier voudrait ouvrir les négociations et non passer par sa clause de départ.

De leur côté, les Colchoneros ont indiqué qu’ils refusaient de discuter. Et pour cause, l’Atlético espère prolonger le contrat de l’international tricolore, sans doute afin d’augmenter le prix de sa sortie ainsi que son salaire annuel à 3 M€. Ce qui n’est pas énorme comparé aux 8,5 M€ proposés par le Bayern. Une fois de plus, le coach Diego Simeone devra donc trouver les mots pour convaincre son joueur de recaler un grand d’Europe.