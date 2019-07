Mercato : L'Ajax officialise le transfert imminent de De Ligt

Dans : Mercato, Serie A, PSG.

C'est ce samedi que l'Ajax Amsterdam part en Autriche afin d'effectuer un stage de pré-saison et bien évidemment tout le monde a remarqué l'absence de Matthijs De Ligt dans le groupe néerlandais pour ce déplacement. L'Ajax n'a pas tourné autour du pot puisque dans un communiqué publié ce samedi après-midi le club a indiqué que « dans l’attente d’un transfert possible, Matthijs de Ligt ne voyage pas avec le groupe ». A priori, tout est bouclé entre l'Ajax Amsterdam, Matthijs De Ligt et la Juventus où le jeune défenseur néerlandais est attendu dès ce samedi.