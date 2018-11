Mercato : Cette éternelle cible de l'OM pistée par le Milan AC

Dans : Mercato, OM, Serie A, Foot Europeen.

Voilà désormais près de trois ans que l’Olympique de Marseille se cherche un buteur vedette. Seul Bafetimbi Gomis avait su tenir ce rôle pendant une saison, sans être conservé. De nombreux joueurs ont été cités pour remplir cette mission ô combien délicate dans un club qui possède un si riche historique de réalisateurs prestigieux. Parmi ceux-ci, Wissam Ben Yedder a souvent été annoncé, lui qui connaît la Ligue 1 comme sa poche et possède un sens du but qui a de quoi faire rêver de nombreuses équipes. La preuve puisque sa réussite avec le FC Séville pourrait lui offrir un transfert de gala dès cet hiver.

Le Milan AC, désireux de frapper très fort lors du marché de janvier, rêve ainsi de recruter le natif de Sarcelles annonce la presse italienne. Ce dernier ne sera toutefois pas donné puisqu’il possède une clause libératoire à 30 ME, et que les dirigeants andalous ne sont pas particulièrement désireux de se défaire de leur buteur français. Malgré cela, les deux clubs entretiennent de bonnes relations depuis le prêt d’André Silva en Espagne, et la porte demeure ouverte pour des négociations.