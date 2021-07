Mercato : Kurzawa à Galatasaray, c’est bouclé avec le PSG

Dans : Mercato.

C’est le grand ménage sur le côté gauche. Après Mitchel Bakker, Layvin Kurzawa est tout proche de quitter le PSG.

RMC annonce que le Galatasaray Istanbul a trouvé un accord avec le PSG pour le transfert du latéral gauche. Le montant n’a pas filtré, mais tout cela pourrait être rendu caduque si jamais l’ancien monégasque n’accepte pas de changer d’air. Prolongé à la surprise générale l’été dernier, Kurzawa a encore trois ans de contrat, et il n’est pas certain que le défenseur accepte d’être transféré.

Mais le PSG l’a prévenu, le retour de blessure de Juan Bernat va le mettre sur le banc de touche, et il serait bon qu’il change d’air sachant que Mauricio Pochettino ne compte pas sur lui cette saison. Il reste à savoir si ce discours va porter ses fruits, alors que le Paris SG pourrait réaliser une deuxième vente non négligeable au poste d’arrière gauche, où Bernat et Diallo devraient avoir les faveurs de l’entraineur argentin dans les mois à venir.