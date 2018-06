Mercato : Inutilisable pour l'ASSE, il fait rêver Strasbourg

Dans : Mercato, RCSA, ASSE, Foot Europeen.

Tout proche de l'AS Saint-Etienne lors du dernier mercato hivernal, Stefan Mitrovic pourrait finalement rebondir à Strasbourg la saison prochaine.

Le nom de Stefan Mitrovic est connu en Ligue 1 depuis janvier dernier. Passé par de nombreux clubs à travers l'Europe et à La Gantoise depuis 2015, le défenseur central a failli rejoindre l'ASSE lors du marché d'hiver. Mais faute d'une visite médicale concluante, à cause de problèmes à une cheville, l'international serbe était finalement resté en Belgique. Les Verts avaient vu juste puisque le joueur de 28 ans n'a plus joué depuis le 28 janvier dernier, vu qu'il s'est fait opérer à la cheville en mars.

Malgré ce problème de santé, qui le prive du Mondial 2018, Mitrovic est toujours courtisé en France. Selon L’Equipe, Strasbourg s'intéresse effectivement à lui. À la recherche d'un nouveau défenseur central pour renforcer son effectif, Thierry Laurey est convaincu par le profil du Serbe. Le Racing fait donc tout son possible pour boucler ce potentiel transfert de deux millions d'euros, malgré une « concurrence féroce ».