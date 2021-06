Mercato : Incroyable, personne ne veut de Cristiano Ronaldo

Dans : Mercato.

Cinq fois vainqueur de la Ligue des Champions, champion d’Europe avec le Portugal, champion d’Angleterre, d’Espagne et d’Italie à de multiples reprises, Cristiano Ronaldo possède un palmarès interminable, probablement l’un des plus prestigieux de l’histoire du football.

A 36 ans, il n’a pas envie de s’arrêter là, et cela tombe bien, il possède encore un an de contrat avec la Juventus Turin. Malgré cela, son avenir demeure incertain. Concentré actuellement sur l’Euro 2021 avec sa sélection, CR7 laisse son agent Jorge Mendes s’activer. Ce dernier a multiplié les pistes. Mais ce vendredi, Marca fait le point sur la situation du quintuple Ballon d’Or, avec un constat étonnant. Pour le moment, tout le monde a mis de côté la piste Cristiano Ronaldo. A commencer par le Real Madrid, qui a été flatté par ce retour de flamme, et malgré l’amour que le nouvel entraîneur Carlo Ancelotti lui porte, Florentino Pérez a fait savoir qu’il n’était pas question de faire un bond dans le passé en recrutant son ancien galactique. Le Real Madrid cherche des joueurs au profil différent, s’est ainsi vu répondre poliment Jorge Mendes.

MU dit non, le PSG peut-être

L’agent portugais s’est dès lors tourné vers le PSG, qui a toujours rêvé d’avoir une autre star mondiale dans son effectif, au niveau sportif comme marketing. Mais la donne est claire à Paris, Nasser Al-Khelaïfi ne se penchera sur ce dossier que si Kylian Mbappé venait à quitter le Paris Saint-Germain. Pour le moment, même si l’incertitude est totale, le prodige français n’est pas vraiment en train de faire ses valises. Enfin, la dernière solution était celle d’un autre retour, à Manchester United. Mais le Manchester Evening News annonce ce vendredi qu’un come-back est hautement improbable. Ole-Gunnar Solskjaer admire totalement celui qui fut son ancien coéquipier, mais si MU doit investir cet été, c’est sur des joueurs comme Raphaël Varane et Jadon Sancho, et non pas CR7. A l’heure actuelle, le Portugais n’est donc pas sans club avec son contrat avec la Juventus, mais sachant qu’un retour au Sporting Portugal a été exclu, seule une aventure dans la MLS américaine est envisageable si jamais Cristiano Ronaldo veut vraiment changer de club cet été.