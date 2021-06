Real : Cristiano Ronaldo trop vieux, Madrid a tranché

Dans : Liga.

Carlo Ancelotti de retour, le Real Madrid pourrait être tenté de faire revenir Cristiano Ronaldo, pour reformer un duo magique qui a porté le club au sommet.

Le Real Madrid a frappé un grand coup en remplaçant Zinedine Zidane par Carlo Ancelotti, qui était pourtant solidement en poste à Everton. Un appel du pied que l’entraineur italien n’a pas pu refuser, lui qui a tout plaqué chez les Toffees pour retrouver le club à qui il avait offert la « decima », la 10e victoire de son histoire en Ligue des Champions. A ce moment, en 2014, Cristiano Ronaldo est au sommet de son art et sa faculté à être décisif dans les moments importants porte la formation merengue. Alors, à l’heure où CR7 se cherche un nouveau point de chute en raison de trois saisons décevantes à la Juventus, l’idée d’un retour au Real Madrid avec son ancien mentor a immédiatement parcouru la presse espagnole. Pour le moment, le Portugais préfère rejoindre Manchester United, plutôt que le PSG, et la formation merengue n’était même pas rentrée dans l’équation. Ce retour est-il envisageable ? Non, vraiment pas, pour l’entraineur italien, qui ne veut pas se bercer d’illusions.

Selon Defensa Central, média spécialisé dans l’actualité du Real Madrid, Ancelotti est totalement conscient que le retour de Cristiano Ronaldo est une opération impossible à mener à bien. Légende du club de la capitale espagnole, CR7 possède un salaire et un transfert à payer, et faire revenir un attaquant, aussi doué soit-il, de 36 ans, n’est pas dans les plans de Florentino Pérez. En dépit de toute l’estime qu’il a pour le Portugais, il a même déclaré que c’était le meilleur joueur qu’il avait entrainé pendant sa carrière, Ancelotti a bien compris que le Real Madrid était passé à autre chose. Une nouvelle collaboration entre les deux hommes, six ans après la dernière, n’aura donc pas lieu cet été.