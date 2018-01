Mercato : Icardi, futur concurrent de Benzema au Real ?

Dans : Mercato, Liga, Serie A.

Auteur de 18 buts en 22 matchs de Série A depuis le début de la saison, Mauro Icardi est l’un des attaquants les plus bankables d’Europe.

Assurément, l’international argentin (4 sélections) sera très convoité cet été, et il y a de fortes chances que son aventure avec l’Inter Milan prenne fin, malgré son statut de capitaine. D’autant que Jorge Sampaoli a vendu la mèche en déclarant publiquement que l’attaquant était proche de rejoindre… le Real Madrid !

« J'ai parlé avec Icardi et je lui ai annoncé ce que j'ai dit à tous : qu'il ne se relâche pas, que s'il est bien, il sera convoqué pour la Coupe du monde. En plus, maintenant il est proche du Real Madrid, il est presque tenté » a confié le sélectionneur argentin. Des déclarations assez étranges voire lunaires, quand on sait les enjeux financiers qui se cacheraient derrière le transfert d’un tel joueur. Mais visiblement, l’ancien sélectionneur du Chili est bien loin de toutes ses considérations financières…