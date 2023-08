Mercato ‍: Hugo Lloris soulagé, il a trouvé son nouveau club

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Hugo Lloris est très motivé à l'idée de quitter Tottenham et de relever un nouveau défi. L'ancien portier de l'équipe de France a une touche très chaude en Serie A.

Après des années de bons et loyaux services du côté de Tottenham, Hugo Lloris a décidé de quitter les Spurs. A 36 ans, le gardien de but sait que ses années au plus haut niveau sont comptées. Son désir ? Disputer la prochaine Ligue des champions. Certains clubs sont capables de lui offrir ce qu'il demande. C'est notamment le cas de la Lazio. Le club romain, deuxième de la dernière Serie A, se cherche des joueurs d'expérience afin de bien figurer dans la reine des compétitions européennes. Et si l'on en croit les informations de Gianluca Di Marzio, la Lazio est proche de signer le champion du monde tricolore.

Lloris, la Serie A lui tend les bras

Le journaliste italien indique en effet que Lloris est sur le point de devenir le nouveau gardien de la Lazio. Les deux camps tentent de trouver un accord final sur les conditions personnelles. Si le contrat du Français se termine en juin 2024 à Tottenham, les Spurs sont prêts à le laisser partir libre en résiliant son bail. Un contrat de deux saisons est évoqué pour Lloris à la Lazio. Reste désormais à savoir si l'ancien gardien de but de l'Olympique Lyonnais sera titulaire ou non à Rome. Son statut pourrait jouer en sa faveur aux yeux de Maurizio Sarri, qui compte bien de nouveau jouer les premiers rôles en Serie A mais aussi faire illusion en Ligue des champions. C'est en tout cas une belle porte de sortie pour Hugo Lloris, en perte de vitesse depuis quelques mois et qui va pouvoir changer d'air dans une équipe ambitieuse et qui pratique du beau football.