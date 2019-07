Mercato : Griezmann va bien signer au Barça pour 120 ME

Dans : Mercato, Liga, PSG.

La folle envie du FC Barcelone de s’offrir Neymar durant le mercato n’a pas remis en cause le recrutement d’Antoine Griezmann.

En effet, le journal L’Equipe indique ce mardi que le club catalan va bel et bien recruter l’international tricolore pour 120 ME en provenance de l’Atlético de Madrid. « Le feuilleton menant Antoine Griezmann de l'Atlético Madrid au FC Barcelone va bientôt toucher à sa fin » explique le média avant de poursuivre. « Alors que sa clause de départ est passée de 200 à 120 M€ ce lundi, au sein du club catalan on s'active pour préparer l'annonce officielle et la présentation du champion du monde (28 ans), qui ne devraient toutefois pas intervenir avant la semaine prochaine ». Autant dire que dans les prochains jours, Antoine Griezmann deviendra officiellement un joueur de Barcelone. Ce qui mettra fin aux quelques rumeurs l’envoyant à Paris pour éventuellement remplacer Neymar.