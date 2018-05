Mercato : Griezmann au Barça, Cristiano Ronaldo n'est pas d'accord

Dans : Mercato, Liga, Foot Europeen.

Le FC Barcelone et Antoine Griezmann en sont convaincus, leur avenir se dessinera en commun et cela pourrait se savoir officiellement dans quelques semaines.

Le club catalan n’attend que le feu vert de l’Atlético Madrid pour devancer même l’annonce qui devrait, en raison de la clause libératoire du Français, n’intervenir qu’au premier juillet. Mais pour s’éviter d’interminables négociations et l’arrivée d’éventuels concurrents, le champion d’Espagne mise sur une officialisation courant juin. Et parmi les concurrents rarement évoqués, on retrouve désormais le Real Madrid selon AS.

En effet, le quotidien espagnol annonce que Cristiano Ronaldo, interrogé sur le futur mercato de son club, a confié à son président son envie de voir débarquer le gardien Jan Oblak et… Antoine Griezmann. Une mission quasiment impossible quand on connaît la rivalité entre les deux clubs, mais s’il y a une possibilité de faire monter les enchères, malgré la clause libératoire à 100 ME, le finaliste de la Ligue des Champions ne se privera probablement pas de le faire. Pour le reste, cela ressemble tout de même à une grosse intox, pas vraiment capable pour l’heure de remettre en cause l’avenir tout tracé d’Antoine Griezmann au FC Barcelone.