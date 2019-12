Mercato : Giroud c’est Fantômas, sa situation se dégrade

Dans : Mercato.

Depuis la prise de fonctions de Frank Lampard à Chelsea, Olivier Giroud est troisième dans la hiérarchie des attaquants derrière Tammy Abraham et Michy Batshuayi.

Mais en l’absence de l’international anglais, c’est le Français qui était titulaire face à West Ham, samedi après-midi à Stamford Bridge. Malheureusement pour lui et pour son équipe, le buteur de l’Equipe de France n’a pas brillé lors de la défaite des Hammers, ratant notamment une très belle opportunité sur un centre venu de la droite en seconde période. Assurément, Olivier Giroud n’a pas marqué des points auprès de Frank Lampard et a vu sa situation se compliquer à Chelsea, à quelques semaines du mercato hivernal.

De plus, la presse anglaise a décidé de ne pas épargner l’ex-attaquant d’Arsenal, à l’image du Daily Mail. « (face à West Ham), c'était un homme invisible. Olivier Giroud a débuté pour Chelsea, et sa performance n’a vraiment pas été remarquable. En première période, il a touché seulement 13 fois le ballon dans la surface adverse. En seconde période, il a touché un total de 18 ballons. Et alors que Chelsea devait marquer, Lampard a décidé de le sortir en fin de match (ndlr : à la 71e) » a indiqué le média britannique, pas vraiment compréhensif à l’égard d’un Olivier Giroud qui manque cruellement de rythme. Et qui risque bien de retrouver sa place de troisième attaquant dans la hiérarchie de Frank Lampard. Plus que jamais, un départ lors du prochain mercato hivernal semble d’actualité pour Olivier Giroud…