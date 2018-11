Mercato : Fabinho pourrait quitter Liverpool, mais pas pour le PSG

Dans : Mercato, Premier League, Serie A, PSG.

Recruté pour 50 millions d’euros cet été, Fabinho (25 ans) a dû se montrer patient pour exister à Liverpool.

Comme toutes les recrues qui débarquent en Angleterre, l’ancien Monégasque devait passer par une phase d’adaptation. Mais nul doute que le Brésilien ne s’attendait pas à regarder autant de matchs sur le banc des remplaçants. Du coup, même si sa situation évolue positivement ces dernières semaines, le milieu défensif ou latéral droit est sollicité sur le marché des transferts.

On évoquait notamment l’intérêt persistant du Paris Saint-Germain, désormais rejoint par le Milan AC sur ce dossier. D’après le Corriere dello Sport, le club lombard aimerait obtenir le prêt de Fabinho pour la deuxième partie de saison. Reste à savoir quelle sera la décision de Liverpool et de son manager Jürgen Klopp. Après tant d’efforts pour faire adhérer sa recrue à sa philosophie, on voit mal le technicien allemand s’en séparer au moment où l’international auriverde commence à se montrer en Premier League.