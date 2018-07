Mercato : Eto'o et Nîmes, c'est la bonne blague du mercato

Dans : Mercato, Ligue 1, Nîmes, OGCN.

Malgré ses 37 ans, Samuel Eto'o est un nom qui met toujours des étoiles dans les yeux et ses performances récentes en Turquie ont démontré que même si la star camerounaise n'est plus au sommer de son art il peut encore faire de belles choses. Et cela tombe, selon FootMercato, Samuel Eto'o est très tenté par une dernière expérience en Ligue 1. D'autant plus que des clubs français auraient pris des contacts avec les représentants de l'attaquant.

On en était là de cette histoire, lorsque la rumeur à circulé que Nîmes était le club intéressé par Samuel Eto'o. Aussitôt le promu gardois a commenté ce bruit de couloir et lancé un financement en ligne, histoire de prouver que tout cela était de l'intox. « Tous les grands clubs ont dans leur effectif de grands joueurs : Neymar au PSG, Falcao à Monaco, Benezet à Guingamp ... Et Samuel Eto'o au Nîmes Olympique ? », a lancé le Nîmes Olympique, précisant quand même que si le deal ne se faisait pas les fonds recueillis seraient reversés aux Restos du Coeur. Cela faisait rire tout le monde, y compris Samuel Eto'o.

Via son compte Twitter, la star camerounaise a en effet interpellé Nîmes et posé une question : « Je peux aussi y participer? 😂😂 ». En attendant, le club gardois n'a recueilli pour l'instant que 45 euros sur les 5ME attendus. La blague ne paie pas...