Mercato : Emery rêve de ce joueur de L1, et il n’est pas au PSG

Dans : Mercato, Monaco, PSG.

Ancien entraineur du Paris Saint-Germain, Unai Emery possède forcément un œil attentif sur notre championnat, et compte s’appuyer sur son expérience de deux ans en Ligue 1 pour essayer de renforcer Arsenal.

Et le coach des Gunners serait tenté de réaliser un coup fumant pour relancer un joueur promis à un énorme avenir, mais qui ne parvient pas à faire décoller sa carrière. Il n’évolue pas au PSG, puisqu’il s’agit de Youri Tielemans. Le milieu belge sortait d’une belle Coupe du monde, et espérait passer un cap cette saison avec Monaco. Mais son mauvais début de saison a même provoqué sa mise à l’écart par Leonardo Jardim pour le match de ce week-end face à Saint-Etienne.

Selon Diario Gol, Arsenal est prêt à sauter sur l’occasion pour se positionner envers l’ancien capitaine d’Anderlecht, qui n’a que 21 ans. Si ses qualités ne sont pas en cause, Tielemans pourrait bénéficier d’un changement d’environnement, même s’il faudrait certainement passer le cap des 35 ME pour faire craquer le club de la Principauté en janvier. L’ASM avait lâché 25 ME pour faire venir le milieu de terrain en provenance des Mauves, et n’est pas du genre à perdre de l’argent sur le transfert de jeunes joueurs.