L1 ‍: Rennes se rassure, Brest gifle Nantes

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

15e journée de Ligue 1

Rennes - Angers : 2-0

Brest - Nantes : 4-1

Le Havre - Strasbourg : 0-3

Ce dimanche en Ligue 1, le Stade Rennais a péniblement battu Angers au Roazhon Park. Les Bretons reprennent un peu confiance en championnat.

Le Stade Rennais vit une saison décidément bien galère. Mais ce dimanche à domicile face à Angers, les Bretons ont fait le travail pour glaner les trois points de la victoire. Une victoire au terme d'une rencontre encore bien moribonde de la part des hommes de Jorge Sampaoli. Pourtant, Rennes avait bien démarré sa partie avec un but d'Albert Gronbaek à la 33e minute de jeu. Alors qu'on pensait les Bretons lancés, Angers s'est peu à peu affirmé et aura mis la défense rennais en difficulté jusqu'à la toute fin de match. De quoi nourrir des regrets, même si le manque de justesse technique a été fatal au SCO, 15e (13 points) de Ligue 1 et qui prendra même un second but malchanceux en fin de rencontre après une frappe contrée de Lorenz Assignon. Grâce à son succès ce dimanche, Rennes est 12e (17 points).

Dans les autres rencontres du jour, Strasbourg a dominé Le Havre 3 buts à 0. Deux buts en 4 minutes d'Habib Diarra (28e) et Sebastian Nanasi (32e) ont rapidement fait la différence pour les Alsaciens, qui goûtent de nouveau à la victoire après une série noire en championnat. Strasbourg est 13e (17 points), Le Havre 17e (12 points). Enfin Brest a parfaitement terminé sa semaine après son succès face au PSV en Ligue des champions en balayant Nantes 4 buts à 1. Brest est 11e (19 points), Nantes 14e (14 points).