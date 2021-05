Mercato : Draxler au Real, la surprise de Raul

Dans : Mercato.

Pressenti pour succéder à Zinédine Zidane sur le banc du Real Madrid, Raul souhaiterait recruter Julian Draxler, avec qui il a gardé de bons rapports depuis leurs saisons passées ensembles à Schalke.

Mis au placard lors des premiers matchs de Mauricio Pochettino, Julian Draxler est depuis revenu à un bon niveau, bénéficiant d'un temps de jeu conséquent, sans pour autant bouleverser la hiérarchie. En fin de contrat en juin prochain et loin de faire partie des cadres, l'ancien joueur de Wolfsburg semblait destiné à quitter le PSG libre. Pourtant, désireux de ne pas trop bouleverser son effectif, les dirigeants parisiens ont offert une proposition de prolongation au joueur de 27 ans. Une offre que l'Allemand aurait accepté, et qui devrait le lier au PSG pendant encore trois saisons. Toutefois, cette nouvelle situation contractuelle n'assure pas un futur à Draxler dans la capitale française. Il pourrait être vendu, d'autant plus qu'un prétendant XXL a l'intention de rapidement frapper à la porte...

Raul fan de Draxler

Malgré son statut de légende du club, Zinédine Zidane vit probablement ses derniers matchs sur le banc du Real. Pour le remplacer, Florentino Pérez pourrait faire appel à une autre ancienne star madrilène qui bénéficie d'excellents résultats avec le Castilla : Raul. En cas de nomination en tant que coach de l'équipe première, l'Espagnol apporterait avec lui une liste d'idées de recrues à son président. D'après Don Balon, Julian Draxler serait l'une des cibles prioritaires de Raul. Entre 2010 et 2012, alors que l'attaquant évoluait à Schalke, il était comme un grand frère pour le très jeune Julian Draxler, jeune espoir du football allemand à l'époque. Les deux hommes ont conservé d'excellents rapports et le célèbre numéro 7 du Real voit en lui un renfort de poids pour un milieu de terrain madrilène vieillissant, où il pourrait prendre progressivement la succession de son compatriote Toni Kroos.