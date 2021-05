Mercato : Da Silva va quitter Rennes

Dans : Mercato.

Capitaine du Stade Rennais, Damien Da Silva est sur le départ à Rennes. Bien installé aux côtés de Nayef Aguerd, l’ancien caennais arrive en fin de contrat. Les discussions ont déjà débuté pour une prolongation, mais le désaccord serait total, notamment en ce qui concerne l’offre du club breton.

Selon France Football, le dialogue est coupé et il ne fait aucun doute que le défenseur central va changer d’air cet été. Il est courtisé par deux clubs français, mais pas Bordeaux, un temps annoncé, et trois clubs européens. Damien Da Silva était arrivé à Rennes en 2018 en provenance de Caen, et a disputé depuis plus de 100 matchs sous le maillot rennais.